Am frühen Montagmittag ereignete sich in Sonneberg ein gefährlicher Zwischenfall, der das alltägliche Leben schlagartig unterbrach. Mittags war eine 80 Jahre alte Fußgängerin im Bereich der Kreuzung Coburger Allee und Am Alten Bahnhof unterwegs. Die ältere Dame wollte die breite Straße zu diesem Zeitpunkt sicher überqueren und vertraute dabei vollkommen auf die Achtsamkeit aller Verkehrsteilnehmer. Doch dieses eigentlich alltägliche Vorhaben endete plötzlich mit einem heftigen Schreckmoment für alle Beteiligten. Eine 27 Jahre alte Pkw Fahrerin näherte sich genau in diesem flüchtigen Augenblick dem unübersichtlichen Kreuzungsbereich.