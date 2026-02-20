Der Brand am Donnerstagmorgen in Großbreitenbach hätte Menschenleben kosten können. Und alles nur, weil Menschen ihren Müll nicht richtig trennen.
Schreck in Großbreitenbach Müll in Entsorgungsauto entzündet
Marina Hube 20.02.2026 - 15:00 Uhr
Was wie eine gewöhnliche Mülltour begann, verwandelte sich binnen Sekunden in einen lebensgefährlichen Moment: In Großbreitenbach brannte Müll in einem Entsorgungsfahrzeug.
