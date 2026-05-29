Aus einer ehemaligen Werkstatt in Streufdorf wird gerade ein Treffpunkt für Simson-Fans aus der ganzen Region. Dorfkümmerer Daniel Petschar hat dort den „Schraubertreff Streufdorf“ ins Leben gerufen – einen Ort, an dem geschraubt, gefachsimpelt und Wissen weitergegeben werden soll.Die Idee entstand Anfang März. „Ich habe immer mehr Jugendliche mit Simsons gesehen“, erzählt Petschar. „Und ich habe oft gefragt: Wo lasst ihr die reparieren? Wer kennt sich damit aus?“ Die Antworten seien fast immer gleich gewesen: Eltern, Großeltern oder Bekannte helfen aus. „Da habe ich gemerkt: Es wird viel gefahren, aber der Austausch untereinander fehlt oft.“