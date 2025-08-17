Nach wochenlangem Ringen hat sich der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde Thüringens, Reinhard Schramm, dagegen entschieden, aus der SPD auszutreten – jener Partei, in die er 1996 eingetreten ist. Er habe trotz seiner pessimistischen Aussagen aus der jüngeren Vergangenheit aus seiner Partei zuletzt viel Solidarität erfahren, unter anderem durch den Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Matthias Miersch, sagte Schramm unserer Zeitung. Dank dessen menschlicher Nähe werde es ihm zukünftig „leichter fallen auszuhalten, wenn Einzelne in der SPD meine persönlichen ‚roten Linien‘ überschreiten“. Miersch habe seine kritische Haltung zu dem, was einzelne Sozialdemokraten in der Vergangenheit gesagt hätten angesichts von Schramms jüdischer Biografie ernst genommen. Miersch habe seine kritischen Aussagen „nicht als Störung, sondern als Ergänzung für die weitere Entwicklung der SPD eingeordnet“, sagte Schramm. Deshalb habe er sich „nach reiflicher Überlegung entschieden, Mitglied in der SPD zu bleiben“.