Wer an den Osterfeiertagen im Wald unterwegs war, dem wurde schnell klar, dass ein Regenschauer allein nicht genügen würde, um die Natur ausreichend mit Wasser zu versorgen. Tagelang müsste es regnen, damit sich Böden und Grundwasserspiegel wieder erholen. Zwar hat der Regen in den vergangenen Tagen der Natur gut getan, aber ausreichend war er nicht. Gerade in dieser Woche sollen die Temperaturen wieder auf über 20 Grad Celsius klettern.