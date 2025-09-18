Ist denn schon Weihnachten? Nein, aber die Stadt Ilmenau sucht jetzt schon nach geeigneten Weihnachtsbäumen. Wem der Nadelbaum im eigenen Garten über den Kopf gewachsen ist, der hat jetzt die Möglichkeit, das Exemplar kostenlos abholen zu lassen und der Öffentlichkeit als schön geschmückten Weihnachtsbaum zu präsentieren. Der Baum – Fichte, Blaufichte, Tanne oder Douglasie – sollte zwischen zehn und zwölf Meter hoch sein (nicht höher) und einen geraden Stamm haben, gleichmäßig benadelt sein und keine Trockenschäden aufweisen. Ideal wäre es, wenn der Baum möglichst frei steht und der Standort mit Laster und Kran erreichbar wäre. Baumspender können sich im Ilmenauer Sport- und Betriebsamt per E-Mail an stadtgruen@ilmenau.de oder telefonisch (03677) 600610 bis einschließlich 7. November melden.