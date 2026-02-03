 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Schokolade für 1500 Euro bleibt im Laden

Gescheiterte Diebe Schokolade für 1500 Euro bleibt im Laden

Zweimal wollten Männer in Südthüringen Schokolade im großen Stil stehlen – doch jedes Mal scheiterte der Plan. Wie aufmerksame Mitarbeiter die Diebe stoppten.

Gescheiterte Diebe: Schokolade für 1500 Euro bleibt im Laden
1
Zwei Männer scheitern in Südthüringen gleich zweimal beim Schokoladendiebstahl im großen Stil. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Gleich zweimal ist es Dieben in Südthüringen misslungen, größere Mengen Schokolade zu stehlen. Die bislang unbekannten Männer wurden am Samstagnachmittag in zwei Einkaufsmärkten entdeckt und flohen jeweils ohne Beute, wie die Polizei mitteilte.

Nach der Werbung weiterlesen

Zunächst steuerten die Männer am Samstagnachmittag das Schokoladenregal in einem Einkaufsmarkt in Zella-Mehlis an und füllten zielstrebig ihre mitgebrachten Beutel mit Tafeln. Während dann einer der beiden den Markt mit seinem Beutel, ohne zu bezahlen, bereits verließ, parkte der andere seine Tasche kurzerhand in der Obst- und Gemüseabteilung – offenbar zur späteren Abholung.

Ein aufmerksamer Mitarbeiter vereitelte jedoch den Plan. Als er die Männer daraufhin ansprach, flüchteten diese den Angaben nach in einem Auto mit ausländischem Kennzeichen und ließen Schokolade im Wert von mehr als 500 Euro zurück.

Zweiter Anlauf, gleicher Ablauf

Doch damit nicht genug: Rund eine Stunde später versuchten es vermutlich dieselben Täter erneut in einem Einkaufsmarkt in Meiningen. Das Vorgehen blieb gleich – Schokolade einpacken, Kurs auf die Obstabteilung nehmen, ohne zu bezahlen verschwinden. Auch diesmal wurden sie entdeckt. Die Folge: Zwei hastig fallengelassene Tüten mit Schokolade im Wert von fast 1000 Euro und eine erneute Flucht ohne Beute.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Männern, den Ladendiebstählen oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.