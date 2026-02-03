Gescheiterte Diebe: Schokolade für 1500 Euro bleibt im Laden

Zweiter Anlauf, gleicher Ablauf

Doch damit nicht genug: Rund eine Stunde später versuchten es vermutlich dieselben Täter erneut in einem Einkaufsmarkt in Meiningen. Das Vorgehen blieb gleich – Schokolade einpacken, Kurs auf die Obstabteilung nehmen, ohne zu bezahlen verschwinden. Auch diesmal wurden sie entdeckt. Die Folge: Zwei hastig fallengelassene Tüten mit Schokolade im Wert von fast 1000 Euro und eine erneute Flucht ohne Beute.