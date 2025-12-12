Ich gestehe: Ich liebe Hohlkörper. Jedenfalls die aus Schokolade. Ein Grund mehr, sich auf Weihnachten zu freuen. Oder auf Ostern. Jetzt aber ist Weihnachten. Und da kann einem beim Griff nach den begehrten Männern aus der geliebten Schokolade die Freude schon mal vergehen. Bis zu fast neun Euro soll ich für den Schokomann meiner Wahl berappen? Das ist (zart)bitter. Soll nun das Vergnügen ausfallen, auf den entblößten Schokokörper zu hauen, die dünnen Stückchen zu vertilgen, die dicken - also Kopf und Füße – mit Eierlikör zu füllen und sie erst dem Magen und schließlich den Hüften zu übergeben? O du Fröhliche, will da nur schwer über die Lippen kommen. O du Teure, schon eher. Und auch: Süßer die Kassen nie klingeln. Sicher; es gibt gefühlt tausend Begründungen für die Schoko-Inflation, die ja nicht nur Hohlkörper trifft. Gestiegene Kakaopreise, die durch die Decke gegangen sind, zum Beispiel. Die sind zwar längst wieder gefallen, aber das kam – so will man uns Glauben machen – für die Hersteller, die um Ostern mit der Weihnachtsproduktion beginnen, zu spät. Und für uns also auch.