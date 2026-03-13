Schönheitsoperationen Botox und Co. – Minimalinvasive Eingriffe immer gefragter

Berlin - Immer mehr Menschen lassen minimalinvasive Eingriffe beim Schönheitschirurgen durchführen. Zu minimalinvasiven Eingriffen gehören zum Beispiel Behandlungen mit Botox oder Hyaluronsäure, bei denen Falten aufgepolstert oder Lippen aufgespritzt werden. Eine Operation ist in diesen Fällen nicht notwendig. Für das Jahr 2025 melden Ärztinnen und Ärzte rund 16 Prozent mehr solcher Eingriffe als im Jahr 2024. Das geht aus einer Mitgliederbefragung der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC) unter 100 Ärztinnen und Ärzten hervor.