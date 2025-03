Dass sie mal die Frau Thüringens sein wird, die ihr Heimatbundesland bei einer Misswahl vertritt? Das hat Maxi Sarah Liebermann selbst wohl am wenigstens von sich gedacht. Ihr Traum jedenfalls ist es eigentlich nie gewesen. Vielmehr ist die 22-Jährige da allmählich hineingerutscht. In die Rolle der „Miss MGO Thüringen“. Und überhaupt hinein in die Modellwelt.