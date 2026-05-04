Der SV Schleusegrund Schönbrunn machte es in diesem Jahr besser: Im Vorjahr war ja bekanntlich im Halbfinale an selber Stelle gegen Veilsdorf (2:3) Schluss. Doch diesmal besiegten die Gastgeber in einem torreichen Match den SC 06 Oberlind mit 5:3. Zunächst aber war eine gewisse Nervosität auf beiden Seiten nicht zu übersehen. Klar: noch einen Schritt, und das Finale wäre erreicht. Die Rand-Sonneberger wollten ihren Lauf von zehn ungeschlagenen Begegnungen 2026 einschließlich Viertelfinale im Pokal fortsetzen.