Schönbrunn: „Sonnenblume“ wird Biosphären-Kindergarten

Derzeit wird der Bauwagen hergestellt. Der Bauhof der Gemeinde wird den Boden vorbereiten. Und ein Papa mit Fuhrunternehmen aus der Gemeinde wird den Wagen an Ort und Stelle bringen. Im August will man, wenn alles klappt die Einweihung feiern. Mehr als 50 000 Euro waren für die großen und kleinen Projekte in den vergangenen Jahren aus Förderung geflossen. Die Kooperation mit dem Biosphärenreservat erstreckt sich aber auch auf Fortbildungen und regelmäßige Besuche der Biosphären-Ranger, die mit den Kindern ganz unterschiedliche Angebote zu Wald, Wiese und Fluss realisieren. „Das ist toll und macht allen viel Spaß“, meinen Annekatrin Zepp und Sophie Berger, eine der stellvertretenden Leiterinnen der Einrichtung. Es sei ein offener Austausch und eine schöne Zusammenarbeit. Auch die Erzieherinnen und Erzieher haben viel Erfahrung sammeln dürfen und können ihr Wissen nun in die Arbeit einfließen lassen.