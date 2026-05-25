Bestes Fußballwetter, eine tolle Kulisse, eine vom Austragungsverein 1. FC Sonneberg 2004 und dem KFA Südthüringen hervorragend organisierte Veranstaltung – und dann kamen dann noch 120 Minuten Fußball beim Kreispokalfinale des KFA Südthüringen um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach 2026 hinzu. Fußballherz – was willst du mehr? Und die Partie musste vor 730 Zuschauern in die Verlängerung. Hier setzte sich letztendlich dann der höherklassige Verein SV Schleusegrund Schönbrunn mit 4:1 gegen den Underdog aus Heldburg durch. Aber die Schleusegrunder wurden von den Unterländern schon voll gefordert. Am Ende fiel das Ergebnis etwas zu hoch aus.