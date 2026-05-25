Bestes Fußballwetter, eine tolle Kulisse, eine vom Austragungsverein 1. FC Sonneberg 2004 und dem KFA Südthüringen hervorragend organisierte Veranstaltung – und dann kamen dann noch 120 Minuten Fußball beim Kreispokalfinale des KFA Südthüringen um den Pokal der Schlossbrauerei Schwarzbach 2026 hinzu. Fußballherz – was willst du mehr? Und die Partie musste vor 730 Zuschauern in die Verlängerung. Hier setzte sich letztendlich dann der höherklassige Verein SV Schleusegrund Schönbrunn mit 4:1 gegen den Underdog aus Heldburg durch. Aber die Schleusegrunder wurden von den Unterländern schon voll gefordert. Am Ende fiel das Ergebnis etwas zu hoch aus.
Schönbrunn gewinnt Kreispokal Ähnlich wie Harry Kane?
Redaktion 25.05.2026 - 16:40 Uhr