Drei Monate nach der Wiedereröffnung des Waldgasthofes Schöffenhaus in Manebach zieht die Familie Zörner eine erste Bilanz – und die fällt positiv aus. Die traditionsreiche Gaststätte im Thüringer Wald wird inzwischen von der 19-jährigen Justine Zörner geführt. Im Gespräch berichtet Heike Zörner, Mutter von Inhaberin Justine und selbst im Service tätig, wie der Neustart gelungen ist. „Wir haben wie geplant am 4. April eröffnet“, sagt sie. Die ersten Tage seien ein voller Erfolg gewesen: „Das Eröffnungswochenende war sehr gut, es war richtig voll.“ Auch nach dem großen Ansturm zum Start sei die Nachfrage konstant geblieben. „Jetzt in den Sommerferien ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber insgesamt läuft es wirklich sehr gut. Wir können uns nicht beklagen.“