Schockpreise und Fan-Frust WM-Wucher in der Welt von Trump und Infantino

Immerhin: Wer sich das leisten kann, wird auch wegen des fast zwölffachen Bahnpreises für den Weg nach East Rutherford in New Jersey nicht meckern. Denn der Trip zum Final-Stadion, in dem unter anderem auch Deutschland am 25. Juni gegen Ecuador spielt, und wieder zurück kostet statt der üblichen 12,90 Dollar stramme 150.

"Ich werde New Jerseys Pendler nicht jahrelang mit dieser Rechnung belasten", erklärte Gouverneurin Mikie Sherrill: "Die FIFA sollte für die Fahrten zahlen. Aber wenn sie es nicht tut, werde ich nicht zulassen, dass New Jersey reingelegt wird."

Die FIFA fühlt sich in Sachen Transport nicht zuständig. Einfluss auf die Preise auf dem Ticket-Portal hat der Weltverband auch nicht, kassiert aber mit ab: eine Kaufgebühr von 15 Prozent vom Käufer jedes Tickets und eine Wiederverkaufsgebühr von 15 Prozent vom Verkäufer.

Sportausschuss-Vorsitzende: "Preispolitik der FIFA ist absurd"

Ansonsten kommentiert der Fußball-Weltverband das neue Modell mit steigenden Preise je nach Nachfrage: "Der variable Preisansatz der FIFA bei der Ticketvergabe steht im Einklang mit den Branchentrends in verschiedenen Sportarten."

Deutliche Kritik an der FIFA-Preispolitik kam jüngst von der Sportausschuss-Vorsitzenden des Bundestags. "Bezahlbare Tickets sind Mangelware und das führt leider dazu, dass vielen begeisterten Fußballfans aus allen Ländern die Stadiontore verschlossen bleiben", sagte SPD-Politikerin Aydan Özoğuz der "Rheinischen Post": "Die Preispolitik der FIFA ist absurd."