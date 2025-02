Schockanruf: Telefonbetrüger erbeuten Münzen im Wert von 120.000 Euro

Für die Übergabe vereinbarten die Täter einen Parkplatz am Krankenhaus in Gauting (Landkreis Starnberg) als Treffpunkt, hieß es. Dort übergab der Mann aus Krailling den Angaben zufolge am Mittwoch Gold- und Silbermünzen im Gesamtwert von rund 120.000 Euro an eine Abholerin. Die Polizei ermittelt.