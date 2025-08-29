Schockanruf: Taxifahrer vereitelt Betrug an alter Dame

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Nürnberger Taxifahrer hat in Mittelfranken mit seiner Aufmerksamkeit Geld und Schmuck einer alten Dame im Wert von 80.000 Euro vor einem Betrüger gerettet. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, schöpfte der 63 Jahre alte Taxifahrer bei der Beförderung eines Fahrgasts Verdacht. Der junge Mann ließ sich nach Schwanstetten fahren und forderte den Fahrer auf, kurz zu warten, um ihn anschließend zurück nach Nürnberg zu befördern. In der Zwischenzeit alarmierte der Taxichauffeur die Polizei. Auf der Rückfahrt stoppten die Beamten das Taxi an einer Tankstelle, fanden bei dem Fahrgast Geld und Schmuck im Wert von 80.000 Euro, und nahmen den 27-Jährigen fest. Der Vorfall ereignete sich am Montag.