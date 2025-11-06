Schockanruf: Sechsstelliger Betrag durch Schockanruf erbeutet

München (dpa/lby) - Betrüger haben durch einen Schockanruf einen niedrigen sechsstelligen Betrag erbeutet. Ein älterer Mann aus dem Landkreis Freising hatte unter anderem Bargeld und Schmuck an die Betrüger übergeben, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor erhielt der Mann einen Anruf, dass sein Sohn einen tödlichen Autounfall verursacht hätte. Um eine Gefängnisstrafe abzuwenden, sollte er eine hohe Kaution übergeben.