Sulzbach-Rosenberg (dpa/lby) - Eine 86-Jährige hat in Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) einen Betrugsversuch am Telefon durchschaut und den Betrüger ausgelacht. Der Mann habe sich am Freitag bei der Frau als Polizist ausgegeben und ihr erzählt, dass ihre Verwandten Geld benötigten, teilte die Polizei mit. Doch die Rentnerin habe geistesgegenwärtig erkannt, dass der Mann sie um ihr Erspartes bringen wolle – und den Betrüger ausgelacht.