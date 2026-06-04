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Schockanruf in Thüringen Frau verliert nach Telefonbetrug große Summe

Ein Anruf, eine Lüge, 100.000 Euro weg: Wie eine Seniorin in Thüringen einem skrupellosen Betrüger an der Haustür ihr Erspartes übergab.

Schockanruf in Thüringen: Frau verliert nach Telefonbetrug große Summe
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Die Polizei warnt in Thüringen vor Schockanrufen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Schmalkalden (dpa/th) - Eine Frau hat in Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) 100.000 Euro an einen Betrüger übergeben. Sie war am Mittwochnachmittag mit mehreren Schockanrufen dazu überredet worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach händigte die Seniorin das Geld in bar an ihrer Haustür aus. Der Betrüger hatte ihr den Angaben zufolge gesagt, dass dies für ein Medikament ihres angeblich krebskranken Sohnes gebraucht werde. 

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Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und weist erneut darauf hin, bei Anrufen Unbekannter misstrauisch zu sein und aufzulegen.