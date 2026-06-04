Schockanruf in Thüringen: Frau verliert nach Telefonbetrug große Summe

Schmalkalden (dpa/th) - Eine Frau hat in Schmalkalden (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) 100.000 Euro an einen Betrüger übergeben. Sie war am Mittwochnachmittag mit mehreren Schockanrufen dazu überredet worden, wie die Polizei mitteilte. Demnach händigte die Seniorin das Geld in bar an ihrer Haustür aus. Der Betrüger hatte ihr den Angaben zufolge gesagt, dass dies für ein Medikament ihres angeblich krebskranken Sohnes gebraucht werde.