Schockanruf in Oberbayern: Telefonbetrüger erbeuten Schmuck im Wert von 100.000 Euro

Greifenberg (dpa/lby) - Telefonbetrüger haben in Oberbayern Schmuck und Uhren im Wert von rund 100.000 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, riefen die Täter am Mittwochnachmittag eine Rentnerin aus Greifenberg (Landkreis Landsberg am Lech) an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Unter dem Vorwand, ihre Tochter habe einen Unfall verursacht, forderten sie eine Kaution, um eine angebliche Haftstrafe abzuwenden.