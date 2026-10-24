Schockanruf: Betrüger erbeuten fünfstellige Summe von 89-Jähriger

Kammerforst (dpa/th) - Eine 89 Jahre alte Frau aus Kammerforst im Unstrut-Hainich-Kreis hat einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag an Betrüger verloren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, meldeten sich am Freitagnachmittag Anrufer bei der Seniorin und gaben sich als Polizisten aus. Sie erzählten der Frau demnach, dass ein Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sie mit einer Kaution eine Haft abwenden müsse. Später kam ein Kurier vorbei und nahm der 89-Jährigen das Geld ab.