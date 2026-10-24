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Schockanruf Betrüger erbeuten fünfstellige Summe von 89-Jähriger

Mit einer Geschichte über einen angeblichen schweren Verkehrsunfall haben Betrüger eine Seniorin unter Druck gesetzt. Am Ende gibt sie einen größeren Geldbetrag heraus.

Schockanruf: Betrüger erbeuten fünfstellige Summe von 89-Jähriger
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Eine Seniorin aus dem Unstrut-Hainich-Kreis ist einem Betrug aufgesessen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Kammerforst (dpa/th) - Eine 89 Jahre alte Frau aus Kammerforst im Unstrut-Hainich-Kreis hat einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag an Betrüger verloren. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, meldeten sich am Freitagnachmittag Anrufer bei der Seniorin und gaben sich als Polizisten aus. Sie erzählten der Frau demnach, dass ein Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und sie mit einer Kaution eine Haft abwenden müsse. Später kam ein Kurier vorbei und nahm der 89-Jährigen das Geld ab. 

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Die Polizei warnt immer wieder vor dieser Art von Schockanrufen. Insbesondere ältere Menschen werden dabei am Telefon unter Druck gesetzt. Wer einen solchen Anruf erhalte, solle misstrauisch bleiben und niemals Geld oder Wertsachen herausgeben.