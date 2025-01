Vohburg an der Donau (dpa/lby) - Ein cleveres Seniorenpaar hat in Oberbayern einen Betrüger in die Falle gelockt und so zur Festnahme des 19-Jährigen beigetragen. Ein 73-Jähriger aus Vohburg (Landkreis Pfaffenhofen/Ilm) hatte zuvor einen sogenannten Schockanruf bekommen.