Schock und Aufruhr am Montagmorgen an fast einem Dutzend Schulen in Südthüringen. So unter anderem am Förderzentrum in Hildburghausen. Dort war gegen 9.28 Uhr eine bedrohliche Mail eingegangen, wie die Polizei vor Ort berichtet. Der Inhalt: „eine Bombendrohung“, so ein Polizist gegenüber der Redaktion. Insgesamt, sagt er, hätten deutschlandweit rund 400 Schulen eine solche Mail erhalten. Bestätigt ist diese Information bisher allerdings nicht. Die Polizei berichtet allerdings von Schulen in ganz Thüringen sowie Nachbar-Bundesländern.