Schock für Bayern und DFB: Wieder Kreuzbandriss bei Nationalspielerin Lena Oberdorf

Erste Auszeit schon "die Hölle"

Die Ex-Wolfsburgerin hatte auch noch mal über jene zahlreichen Momente gesprochen, die ihr wie "die Hölle" vorgekommen waren: "Wenn andere auf den Platz gehen, Fußball spielen, selber im Gym zu sitzen und Gewichte zu stemmen, nicht in der Lage zu sein, bei den Spielern auf dem Platz zu stehen, sondern auf der Tribüne zu sitzen, keine Abläufe mitzubekommen, ins Hotel nicht zu fahren, keine Auswärtsfahrten mitzufahren, nicht im Bus zu sein, ein Jahr lang keinen Busplatz zu haben, den ich mir jetzt ergattert habe neben Linda Dallmann." Jetzt steht die EM-Zweite von 2022 wieder vor einer langen quälenden Auszeit.