Schlimmer Moment im Oberliga-Spiel

Die Spieler aus der Augsburger Jugend hatte sich vor zwei Wochen bei einem Oberliga-Spiel des EC Peiting – für den er in dieser Saison per Förderlizenz zum Einsatz kommt – nach einem Check und dem daraus resultierenden Sturz gegen die Bande schwer am Nacken verletzt. Niewollik war nach dem Unfall in der Partie gegen die Tigers Bayreuth regungslos auf dem Eis liegen geblieben. Er wurde per Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau gebracht.