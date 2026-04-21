Normalerweise sind die Autofahrer auf der A 71 bei Meiningen gewohnt – oft müssen sie hier stehenbleiben und warten, bis die Sprengungen im angrenzenden Steinbruch vorüber sind. Auch zum Beginn der Woche reihte sich wieder einmal Stoßstange an Stoßstange. Diesmal allerdings, war am Montagnachmittag keine Sprengung schuld am langen A 71-Stau zwischen der Abfahrt Meiningen-Nord und dem Autobahndreieck Suhl.