„Das gibt es doch gar nicht“, denkt Birgit D., als sie vor dem Grab ihrer Mutter steht. Tags zuvor hatte sie ein Körbchen mit Hyazinthen gekauft und hierhergebracht. Doch nun sind sie weg. Einfach so. Das war im Frühjahr. Fast schien der Vorfall schon vergessen. Vor wenigen Tagen hat sie einen Strauß Lilien mitgebracht. Auch sie waren am nächsten Tag verschwunden. „Das ist so ärgerlich. Wer tut denn so was? Und warum?“, fragt sich die Suhlerin.