Neun Jugendliche haben sich am Dienstag bei einem Schnuppertag in der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen ein Bild vom Berufsalltag der Polizei gemacht. Ziel der Veranstaltung war es, jungen Menschen frühzeitig eine berufliche Orientierung zu geben – und das möglichst realitätsnah. Die Teilnehmer, die sich angemeldet hatten, konnten zwischen 7 und 15 Uhr nicht nur durch die Flure der Dienststelle gehen, sondern auch direkt in einzelne Aufgabenbereiche eintauchen.