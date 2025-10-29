Um die Vielseitigkeit des Berufsbildes „Polizist“ zu zeigen, veranstaltet die Landespolizeiinspektion Suhl jeden Monat Schnuppertage für interessierte Schülerinnen und Schüler. An diesem Mittwoch war es auch in Meiningen wieder so weit. Eine Visite durch das Gebäude führte die Interessierten vorbei an mehrere Vernehmungsräume, dem Waffenraum bis hinab zum Zellentrakt und Fuhrpark. Gerade die Einrichtung der drei Zellen sorgte bei den Gästen für ehrfürchtiges Staunen.