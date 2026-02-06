 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Polizeiarbeit virtuell und live erleben

Schnuppertag in Meiningen Polizeiarbeit virtuell und live erleben

Ein Job bei der Polizei? Wie sieht denn da der Alltag aus? Antworten auf diese und andere Fragen gibt es beim realen und virtuellen Schnuppertag der Meininger Polizei am 25. Februar.

Schnuppertag in Meiningen: Polizeiarbeit virtuell und live erleben
1
Schnuppern bei der Polizei – am 25. Februar ist das in Meiningen möglich. Foto: Bastian Frank

Wer Interesse an einer Karriere bei der Polizei hat und wissen möchte, wie der Alltag einer Polizistin oder eines Polizisten aussieht hat bald die Chance, einen exklusiven Einblick in die spannende und verantwortungsvolle Arbeit der Polizei zu erhalten. Am 25. Februar lädt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen alle Interessierten zu einem Schnuppertag ein. Egal, ob man sich für den Polizeiberuf entscheidet oder einfach nur neugierig auf die Arbeit bei der Polizei ist - dieser Tag bietet eine einzigartige Gelegenheit, mehr zu erfahren.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Polizeischule Meiningen: Ausbildungszeit wird verlängert

08.10.2025 11:25 Polizeischule Meiningen Ausbildungszeit wird verlängert

Schon länger ist geplant, die Ausbildung von Polizisten von zwei auf drei Jahre zu erhöhen. Nun gibt es einen Zwischenschritt, um auch Zeit für notwendige Investitionen zu gewinnen.

Die Teilnehmer erwartet:• geführte Rundgänge durch unsere Dienststelle• praktische Vorführungen von Einsatzmitteln und Ausrüstung• interaktive Gespräche mit erfahrenen Polizisten und • Einblicke in die verschiedenen Einsatzbereiche der Polizei, von der Spurensicherung bis hin zur Hundestaffel

Auf alle Fragen gibt es Antworten. Daher sollte man die Gelegenheit nutzen, um mehr über Ausbildung und Studium, Karrierechancen und den Arbeitsalltag zu erfahren.

Ganz neu ist, dass man den Polizeiberuf hautnah in Form von virtueller Realität erleben kann. Das alles ist möglich am 25. Februar von 7 bis 14.45 Uhr in der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen, Leipziger Straße 21, in Meiningen.

Teilnehmen kann jeder, der zwischen 13 und 34 Jahren alt ist und sich angemeldet hat. Einen Platz sichern kann man sich bis spätestens 20. Februar unter der E-Mail-Adresse nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de an. Dabei sollte man den Namen, die Wohnanschrift, das Alter und eine telefonische Erreichbarkeit angeben. „Lass Dir diese Gelegenheit nicht entgehen und tauch ein in die Welt der Polizei – vielleicht ist dies der erste Schritt in eine spannende Zukunft! Wir freuen uns auf Deine Anmeldung und stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung“, heißt es dazu im Aufruf der Landespolizeiinspektion.