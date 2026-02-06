Schnuppertag in Meiningen: Polizeiarbeit virtuell und live erleben

Wer Interesse an einer Karriere bei der Polizei hat und wissen möchte, wie der Alltag einer Polizistin oder eines Polizisten aussieht hat bald die Chance, einen exklusiven Einblick in die spannende und verantwortungsvolle Arbeit der Polizei zu erhalten. Am 25. Februar lädt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen alle Interessierten zu einem Schnuppertag ein. Egal, ob man sich für den Polizeiberuf entscheidet oder einfach nur neugierig auf die Arbeit bei der Polizei ist - dieser Tag bietet eine einzigartige Gelegenheit, mehr zu erfahren.