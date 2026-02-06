Schnuppertag in Meiningen: Polizeiarbeit virtuell und live erleben

Teilnehmen kann jeder, der zwischen 13 und 34 Jahren alt ist und sich angemeldet hat. Einen Platz sichern kann man sich bis spätestens 20. Februar unter der E-Mail-Adresse nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de an. Dabei sollte man den Namen, die Wohnanschrift, das Alter und eine telefonische Erreichbarkeit angeben. „Lass Dir diese Gelegenheit nicht entgehen und tauch ein in die Welt der Polizei – vielleicht ist dies der erste Schritt in eine spannende Zukunft! Wir freuen uns auf Deine Anmeldung und stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung“, heißt es dazu im Aufruf der Landespolizeiinspektion.