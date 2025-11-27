Auch die Thüringer Polizei sucht regelmäßig Nachwuchs. Um jungen Leuten einen Einblick in den Polizeialltag zu gewähren, nehmen sich die Beamten richtig Zeit. In der Polizeiinspektion (PI) Hildburghausen hat für vier junge, interessierte Leute der Schnuppertag nur begonnen. Sie haben die Dienststelle und einige der dort beschäftigten Beamten kennenlernen können, bevor es für sie weiter zur Landespolizeiinspektion nach Suhl ging. Dort konnten noch weitere Polizei-Bereiche erkundet werden. Vier Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 15 und 19 Jahren haben sich am Mittwoch alles angeschaut und alle haben sie schon ziemlich deutlich geäußert, dass sie sich Ausbildung oder Studium bei der Thüringer Polizei gut vorstellen könnten.