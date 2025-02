Wie viele Treppenstufen sie besteigen mussten, um sich dieses Erlebnis zu ermöglichen, haben die vier Glücklichen nicht gezählt. All die Mühen waren vergessen, als sie den Schnürboden vom Staatstheater Meiningen erreicht hatten – und damit etwas in Augenschein nehmen konnten, was den vielen anderen Theaterfans verborgen bleibt. Die Begründung vom Technischen Direktors Christoph Masur war schnell nachvollziehbar: „Aus Sicherheitsgründen ist es gar nicht möglich, hier eine größere Gruppe von Besuchern hinauf zu führen. Das werden Sie ja selbst bemerkt haben, als Sie die schmalen Treppen nach hier oben erklommen haben haben. Außerdem gibt es nur wenige Termine in unserem Spielbetrieb, wo die Bühne so leer ist wie heute, damit sich die Besucher die gesamte notwendige Technik in Ruhe anschauen und wir sie ihnen erklären können.“