Der Ostermarkt in Kombination mit einem Tag der offenen Tür in der Schnitzschule im beschaulichen Rhöndorf Empfertshausen hat Tradition, ist bekannt und beliebt und zieht Jahr für Jahr zahlreiche Besucher aus nah und fern an. Seit nunmehr bereits 15 Jahren bereiten Lehrer und Auszubildende der Schule und Mitglieder des Rhöner Holzbildhauervereins (RHE) den Ostermarkt mit immer wieder neuen Ideen und viel Engagement für die Menschen der Region und weit darüber hinaus vor.