Dass die Rhön die „Wiege des Bildhauerhandwerks“ ist, ist weit über unsere Region hinaus wohlbekannt. Seit dem Jahr 1878 gibt es in der Rhön eine Schnitzerausbildung; 20 Jahre später nahm die erste Thüringer Schnitzschule in Empfertshausen ihren Betrieb auf. Damit stehen in zwei Jahren gleich zwei große Jubiläen an: 150 Jahre Schnitzerausbildung in der Rhön und 130 Jahre Schnitzschule Empfertshausen.