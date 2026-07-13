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  4. 17-Jähriger soll Frau mit Messer verletzt haben

Schnittwunde am Kinn 17-Jähriger soll Frau mit Messer verletzt haben

Bei einem Messerangriff wird eine junge Frau verletzt. Verdächtig ist ein 17-Jähriger, der vorerst wieder auf freiem Fuß ist.

Schnittwunde am Kinn: 17-Jähriger soll Frau mit Messer verletzt haben
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Polizisten nahmen den Verdächtigen am Samstag fest. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Traunstein (dpa/lby) -   Ein 17-Jähriger soll eine junge Frau in Traunstein mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Polizisten nahmen den Verdächtigen noch am selben Tag fest. Das Motiv und die Hintergründe sind laut einem Polizeisprecher unklar. Auch ob sich die beiden kannten, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

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Der Jugendliche soll der 20-Jährigen eine zwei bis drei Zentimeter lange Schnittverletzung am Kinn zugefügt haben und anschließend geflüchtet sein. Passanten wählten nach der Tat am Samstag den Notruf. Die Frau wurde im Krankenhaus behandelt, konnte dieses aber inzwischen wieder verlassen.

Ein Ermittlungsrichter setzte den Haftbefehl am Sonntag unter Auflagen außer Vollzug, sodass der 17-Jährige vorerst wieder auf freiem Fuß ist.