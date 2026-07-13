Schnittwunde am Kinn: 17-Jähriger soll Frau mit Messer verletzt haben

Traunstein (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger soll eine junge Frau in Traunstein mit einem Messer im Gesicht verletzt haben. Polizisten nahmen den Verdächtigen noch am selben Tag fest. Das Motiv und die Hintergründe sind laut einem Polizeisprecher unklar. Auch ob sich die beiden kannten, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.