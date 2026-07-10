Schnitt- und Stichverletzungen: Verletzte bei Auseinandersetzung am Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Hauptbahnhof sind bei einer Auseinandersetzung mehrere Menschen verletzt worden. Diese hätten Schnitt- und Stichverletzungen erlitten, sagte eine Polizeisprecherin.
Mehrere Menschen erleiden in Frankfurt bei einem Streit Schnitt- und Stichverletzungen. Was am frühen Morgen genau geschah, bleibt vorerst unklar. Die Polizei gibt bisher nur wenige Details bekannt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Hauptbahnhof sind bei einer Auseinandersetzung mehrere Menschen verletzt worden. Diese hätten Schnitt- und Stichverletzungen erlitten, sagte eine Polizeisprecherin.
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Die etwa um vier Uhr begonnene Auseinandersetzung hatte sich vor dem Hauptbahnhof sowie an den Gleisen im Untergeschoss abgespielt. Für die Spurensicherung wurden die Tatorte bis zum Vormittag abgesperrt. Weitere Informationen teilte die Polizei zunächst nicht mit.
Laut Auskunft der Deutschen Bahn hatte der Polizeieinsatz Auswirkungen auf die S-Bahnlinien 1 und 5, seit 10.30 Uhr laufe der Verkehr wieder normal.
Vor etwa zwei Wochen hatte es nahe dem Hauptbahnhof bereits einen größeren Vorfall gegeben. Am 23. Juni hatte ein Polizist auf einen Mann geschossen, der ihn zuvor verletzt hatte.