Schnitt- und Schürfwunden: Sechs Leichtverletzte bei Busunfall

Laut Polizei war ein 29 Jahre alter Fahrer eines Sprinters zwischen dem Langenselbolder Bahnhof und Neuenhaßlau unterwegs, als sein Kastenwagen aus bislang ungeklärter Ursache offenbar auf die Gegenfahrbahn geriet. "Der Fahrer eines entgegenkommenden Linienbusses versuchte noch, durch ein Ausweichmanöver eine Kollision zu verhindern. Dennoch stießen beide Fahrzeuge zusammen", so die Polizei.