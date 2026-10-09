Wie lautet deine zustimmende Antwort?* Kürzlich hatte ich die freudige Gelegenheit, einen alten (amerikanischen) Bekannten nach 20 Jahren wiederzutreffen. Es wurde ein geselliger Abend. Seit fast 30 Jahren wohnt er bereits in Deutschland, spricht hervorragend Deutsch, unterrichtet sogar in dieser Sprache, musste aber gestehen, dass er bestimmte Wörter immer noch meidet, weil sich ihm deren Bedeutung einfach nicht erschließt. Als Beispiel nannte er das kleine Wörtchen „ja“.