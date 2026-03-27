In unserem mehrsprachigen Schnetter Haushalt kommt es fast täglich vor, dass wir einen Film oder eine Serie mit Untertiteln schauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Untertitler oft auch Geräusche mitübersetzen müssen, die jemand macht. Hier ist die Lautmalerei gefragt. Sie ist nicht das Gegenteil von Leisemalerei, wie Sie sich denken können. Vielmehr geht es um das Malen im übertragenen Sinne. Was Lautmalereien „übertragen“, sind Geräusche, Gefühle und andere nonverbale Äußerungen, seien es nun menschliche, tierische oder solche der uns umgebenden Materie. Denken Sie dabei an solche Nicht-Wörter wie Ähäm, Rums, Peng, Platsch oder Ähnliches.