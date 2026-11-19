Neulich Abend machte es bei uns in Schnett KLICK, und das ganze Dorf war dunkel. Zum Glück saß ich keinen halben Meter von einer Taschenlampe entfernt, mit deren Hilfe ich dann Kerzen finden und anzünden konnte. Nach einem knappen Stündchen war der Spuk vorbei, und auf meiner To-do-Liste landete der Eigenauftrag: Kerzen + Streichhölzer an strategisch wichtigen Stellen im Haus verteilen und auch gefälligst da stehenlassen. Fürs nächste Mal. Dieser kleine Stromausfall und eine Sendung, die ich wenige Tage später im niederländischen Fernsehen sah, brachten mich auf die Idee für diesen Beitrag.