„Eins, zwei, drei Jaaaa!“, so schallte es lautstark am vergangenen Freitagabend durch den Masserberger Ortsteil Schnett. Traditionsgemäß findet hier alljährlich die Hullefraansnacht mit dem „wilden Lauf ins neue Jahr“ statt. Es ist der kulturelle Höhepunkt der Brauchtumspflege in Schnett, die von Jung und Alt der Ortsbevölkerung aktiv betrieben wird. Veranstalter dieser Traditionspflege ist der Schnetter Ortsverein.