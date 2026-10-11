Augsburg - Auf diesen Rekord in seiner mit Titeln so reich dekorierten Karriere hätte Manuel Neuer gern verzichtet. Ausgerechnet der Ausnahme-Profi des FC Bayern ist seit Samstag der Torhüter, der den schnellsten Gegentreffer der Bundesliga-Historie kassiert hat. Zu allem Überfluss brockte sich Neuer das Gegentor durch Augsburgs Robin Fellhauer nach offiziell 8,4 Sekunden auch noch mit einem heftigen Lapsus selbst ein. "Das habe ich mir vor dem Spiel nicht vorgenommen", meinte der 40-Jährige zu seiner Fauxpas-Overtüre beim 2:2 (0:1) der Münchner samt verpasstem Sprung an die Tabellenspitze.