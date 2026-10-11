Oder ist der junge Urbig vielleicht schon jetzt besser als Neuer, der auch beim zweiten Gegentor in Augsburg durch Rodrigo Ribeiro keine gute Figur machte? Sportvorstand Max Eberl bemühte sich in den Stadionkatakomben redlich, eine Torwartdebatte schnell im Keim zu ersticken. "Es gibt überhaupt nichts zu rütteln, nur weil Manuel einen Fehler gemacht hat", sagte er. "Jonas entwickelt sich herausragend und Manu hat einen sehr, sehr großen Teil daran - und ist trotzdem unsere Nummer eins." Auf eine Prognose, wer denn nun in Norwegen auf ungewohntem Kunstrasen zwischen den Pfosten steht, verzichtete Eberl.