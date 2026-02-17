Schnellstes Fell gesucht: Maskottchen liefern sich Rennen am Silbersattel

17 Maskottchen am Start
Ins Rennen gehen Danny Danger (Anger 1 Erfurt), Ery (Institut für Transfusionsmedizin Suhl), Eskater (FSV 06 Eintracht Hildburghausen), Flocke (Tourismus Oberhof), Griffelino (Stadt Steinach), Haino 24 (Meininger Schwimmverein Wasserfreunde), Jolinchen (AOK Plus), Kirmesbär Schmiedefeld (Schmiedefeld), Lila Lux und Waldkauz Hermann (The Grand Green - Familux Resort), Muskelkater (Landessportbund Thüringen), Otti (Ottilienbad im Congress Centrum Suhl), Pinguin Sonni (Sonnebad Sonneberg), Sportfuchs (Kreissportbund Sonneberg), Tommy Turnschuh (Messe Sport Aktiv Erfurt), Unity (Special Olympics Deutschland in Thüringen) und Yoki Ahorn (Ahorn Hotels & Resorts) – und damit sechs Maskottchen mehr als im Vorjahr.