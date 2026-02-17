 
Schnellstes Fell gesucht Maskottchen liefern sich Rennen am Silbersattel

17 Maskottchen treten am Freitag, 20. Februar, in Steinach gegeneinander an. Das 2. Thüringer Wald Maskottchenrennen verspricht Spaß, Tempo und Familienprogramm.

Schnellstes Fell gesucht: Maskottchen liefern sich Rennen am Silbersattel
1
Im März 2025 feierte das Thüringer Wald Maskottchenrennen Premiere. In diesem Jahr findet es im Erlebnis- und Aktivpark Silbersattel in Steinach statt. Foto: Katrin Bratner / Regionalverbund Thüringer Wald e.V.

Es wird flauschig, sportlich und garantiert unterhaltsam: Am Freitag, 20. Februar, gehen 17 Maskottchen beim 2. Thüringer Wald Maskottchenrennen an den Start. Austragungsort ist erstmals der Aktiv- und Erlebnispark Silbersattel in Steinach, wo die kuscheligen Athleten ab 17 Uhr auf schnellen Ski oder Snowboards gegeneinander antreten.

Im Anschluss stehen ein Warm-up sowie Trainingsläufe auf dem Programm, bevor gegen 18 Uhr zwei Wertungsdurchgänge ausgetragen werden, in denen das schnellste Fell des Thüringer Waldes ermittelt wird.

David Möller gibt den Startschuss

In zwei Wertungsdurchgängen wird das schnellste Fell des Thüringer Waldes gekürt. Den Startschuss für das Rennen wird David Möller, Staatssekretär für Sport und Ehrenamt in der Thüringer Staatskanzlei, geben. Möller gewann im Jahr 2010 im kanadischen Vancouver bei den Olympischen Winterspielen die Silbermedaille im Rennrodeln-Einsitzer.

Nach der gelungenen Premiere im Oberhofer Snowpark im März 2025 hat sich das Maskottchenrennen auch in diesem Jahr einen Platz im winterlichen Veranstaltungskalender gesichert.

„Die Resonanz auf die Premiere war überwältigend. Umso mehr freuen wir uns, das Maskottchenrennen nun an einem neuen Standort fortzusetzen. Für kleine wie große Gäste ist das Event eine gute Gelegenheit, erste Berührungen mit dem Skisport zu sammeln bzw. weiter an den Fähigkeiten auf den Brettern zu arbeiten und gemeinsam Spaß im Schnee zu haben“, sagt die Geschäftsführerin des Regionalverbunds Thüringer Wald, Antonia Sturm.

Der Regionalverbund organisiert und führt den originellen Wettkampf in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern durch.

17 Maskottchen am Start

Ins Rennen gehen Danny Danger (Anger 1 Erfurt), Ery (Institut für Transfusionsmedizin Suhl), Eskater (FSV 06 Eintracht Hildburghausen), Flocke (Tourismus Oberhof), Griffelino (Stadt Steinach), Haino 24 (Meininger Schwimmverein Wasserfreunde), Jolinchen (AOK Plus), Kirmesbär Schmiedefeld (Schmiedefeld), Lila Lux und Waldkauz Hermann (The Grand Green - Familux Resort), Muskelkater (Landessportbund Thüringen), Otti (Ottilienbad im Congress Centrum Suhl), Pinguin Sonni (Sonnebad Sonneberg), Sportfuchs (Kreissportbund Sonneberg), Tommy Turnschuh (Messe Sport Aktiv Erfurt), Unity (Special Olympics Deutschland in Thüringen) und Yoki Ahorn (Ahorn Hotels & Resorts) – und damit sechs Maskottchen mehr als im Vorjahr.

Zuschauer – insbesondere Familien – sind eingeladen, ihre Favoriten lautstark anzufeuern, kreative B-Noten zu vergeben und einen erlebnisreichen Wintertag zu verbringen. Der Eintritt für Zuschauer ohne Ski oder Snowboard ist kostenfrei.

Am besten ab Marktplatz Steinach anreisen

Für das leibliche Wohl mit warmen Getränken und Snacks ist gesorgt. Es wird die Anreise mit dem Shuttle ab dem Marktplatz Steinach empfohlen.

Der Aktiv- und Erlebnispark Silbersattel bietet – nicht zuletzt dank der erst im vergangenen Dezember eröffneten Fellbergbahn mit modernem 6er-Sessellift – beste Bedingungen für das außergewöhnliche Rennen.

„Der Silbersattel steht für familienfreundlichen Wintersport und außergewöhnliche Erlebnisse. Das Maskottchenrennen passt perfekt zu unserem Profil und stärkt Steinach als lebendigen Wintersportstandort“, sagt Udo Bätz, Bürgermeister der Stadt Steinach, die den Silbersattel betreibt.

Kleine und große Wintersportfans können das Event ideal mit eigenen Abfahrten verbinden und den Maskottchen ganz nah kommen.