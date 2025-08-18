Und plötzlich ist man Thüringer Meister. Das kann für sich Christian Aepfler aus Plaue für dieses Jahr sagen, der für den Schachverein Vimaria 91 Weimar spielt und am Schnellschachturnier am vergangenen Samstag in Ilmenau teilnahm. Markus Hartung, Vereinsvorsitzender des Schachvereins Ilmenau, der das Turnier ausrichtete, war es gar nicht bekannt, dass bei diesem 31. Schnellschachturnier im Ilmenauer Rathaus es auch um diesen Titel ging. Man habe sich zwar im März darum beworben, im Wechsel mit dem Schachverein in Meiningen die Thüringer Meisterschaft auszurichten, doch dann lange nichts gehört. Erst als am Wochenende die Ergebnisse dieses Turniers abgerufen wurden, kam die Frage: „Wer ist denn bei euch eigentlich Thüringer Meister geworden?“