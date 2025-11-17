Erfurt (dpa/th) - Thüringen soll nach dem Willen von Digitalminister Steffen Schütz bis zum Jahr 2030 beim Glasfaserausbau zu den führenden Bundesländern aufschließen. Das sagte der BSW-Politiker beim Glasfaserforum mit Vertretern von Landes- und Kommunalverwaltungen, Digitalverbänden und der Wirtschaft in Erfurt. Bislang sind nach Angaben des Digitalministeriums 23 Prozent der Haushalte im Freistaat an schnelles Internet per Glasfaser angeschlossen - das sei der bundesweit letzte Platz. Bis 2030 solle demnach keine Region in Thüringen mehr als fünf Prozent unter dem Landesdurchschnitt bei der Glasfaserabdeckung liegen, heißt es weiter.