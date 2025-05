Zu den laufenden Projekten von Envia Tel gehört der Anschluss von rund 9.200 Haushalten in Markranstädt, ebenso der Ausbau des Netzes in Böhlen, Machern und Querfurt. Zudem werde der Glasfaserausbau in 21 Kommunen im Erzgebirgskreis forciert, hieß es. Der sei wegen der Insolvenz eines Bauunternehmens teils in Verzug geraten. Zusätzlich zur Förderung durch Bund und Land investiere das Unternehmen rund 80 Millionen Euro in das Projekt aus eigenen Mitteln. In zwei Ausbaugebieten laufen die Arbeiten, im dritten soll der Startschuss Anfang 2026 fallen.