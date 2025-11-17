Was Oberbürgermeister André Knapp aus Suhl berichtet, geschieht vielfach wohl auch anderswo in Thüringen. Es geht um den Ausbau des Glasfaser-Netzes, mit dem leistungsfähiges Internet in Wohnungen, Schulen, Betriebe und Verwaltungen kommt. In Suhl buddelt auf der einen Straßenseite die Firma Deutsche Glasfaser den Gehweg auf, um ihr Glasfaser-Kabel zu verlegen. Auf der anderen Straßenseite verlegt die Firma OXG ihr Kabel. Es ist, als würden Stromleitungen von konkurrierenden Firmen zweimal verlegt.