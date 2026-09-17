Die Versorgung der kleinsten Patienten in Südthüringen hat Verstärkung bekommen: Am Suhler Klinikum wurde am Donnerstag ein neuer Baby-Notarztwagen offiziell in den Dienst gestellt. Im Beisein von Thüringens Gesundheitsministerin Katharina Schenk (SPD) und Finanzministerin Katja Wolf (TG) wurde er mit Wasserfontänen der Feuerwehr Suhl „getauft“. Das von einer Stiftung und privaten Partnern angeschaffte Fahrzeug soll bei Notfällen unter der Geburt und mit kleinen Säuglingen Personal sowie Ausrüstung möglichst schnell zum Einsatzort bringen.