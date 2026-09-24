Tokio - Der 17 Jahre alte Shin Ohashi ist zum Weltrekord über 200 Meter Brust geschwommen. Der Japaner schlug im Tokyo Aquatics Centre bei den Asienspielen nach 2:04,83 Minuten an. Damit war er in der japanischen Hauptstadt mehr als eine halbe Sekunde schneller als der vorherige Rekordhalter Qin Haiyang. Der Chinese hatte die Strecke vor drei Jahren bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka in 2:05,48 Minuten geschafft.
Schneller als Qin Haiyang Mit 17 Jahren zur Bestmarke: Japaner schwimmt Weltrekord
dpa 24.09.2026 - 11:47 Uhr